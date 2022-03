Cine Líbero exibe "Mostra Curta Bragança" com seis produções audiovisuais de autores da região

O Governo do Estado, por meio da Fundação Cultural do Pará (FCP), promove as sessões especiais do Projeto Janelas, que exibirá a "Mostra Curta Bragança" com a exibição dos curta metragens: "Benzedeira", "Bragança: a cidade e o trem", "Madá", "Ynstalação Caboketykas", "Corredora", "Serra Velha", "Mestres do Beiju". A programação, com filmes exibidos em sequência, no Cine Líbero Luxardo, tem entrada gratuita.

A "Mostra Curta Bragança" terá uma sessão única nesta segunda-feira (07) a partir das 19h e traz produções de realizadores atuantes na região bragantina para o Líbero Luxardo. Ela é organizada pelo realizador audiovisual San Marcelo, idealizador do Festival Curta Bragança, que ocorria anualmente na Pérola do Caeté. A nova iniciativa é também uma forma de trazer visibilidade a essa produção crescente, que faz parte de movimento artístico que atualmente existe em Bragança.

O Projeto Janelas pertence ao Cine Líbero Luxardo e busca dar espaço às produções paraenses ou obras audiovisuais brasileiras feitas de forma independente. As exibições ocorrem normalmente às segundas-feiras, com entrada franca ou cobrança de ingresso.

O cinema segue com os protocolos de segurança contra Covid-19: uso obrigatório de máscara, apresentação do cartão de vacinação no ato da compra do ingresso e na entrada da sala de exibição, além de distanciamento social.