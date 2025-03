Cidade espanhola de Ávila em estado de emergência por chuvas e inundações

A cidade espanhola de Ávila está em alerta, neste sábado (22), pelo transbordamento do rio Adaja, que inundou parte da localidade, e está de olho no degelo das montanhas próximas e na chuva, que cai incessantemente há semanas no país.

"Mantemos o estado de emergência e o estado de alerta na cidade de Ávila", explicou Jesús Manuel Sánchez Cabrera, prefeito desta cidade de Leão e Castela, famosa por suas muralhas, à emissora de televisão pública TVE.

"Vimos os cumes esta manhã quando o céu estava limpo. Têm grande quantidade de neve acumulada e estamos esperando para ver se acontece esse degelo", contou Sánchez Cabrera.

"Parece que a queda da temperatura que tivermos nas últimas horas vai ajudar a que este degelo seja um pouquinho gradual, mas como também são esperadas precipitações ao longo da tarde de hoje", o degelo pode se acelerar e o alerta será mantido, concluiu.

Imagens exibidas pela televisão mostram áreas do sul de Ávila e dos campos próximos completamente alagados pelo transportamento do Adaja, cuja vazão chegou a 93,6 metros cúbicos por segundo, segundo a Confederação Hidrográfica do rio Duero (CHD).

Esta entidade, que supervisiona o Duero, o principal rio da região, e seus afluentes, pôs em alerta vermelho o rio Adaja, em Ávila, e também o Eresma, em Segóvia.

A Espanha sofre os efeitos da tempestade Martinho, a quarta forte depressão ao atravessar o país em duas semanas.

Catorze comunidades autônomas (regiões) estão em alerta laranja ou amarelo neste sábado por chuvas, nevascas, ventos e fortes ondas.

