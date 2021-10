Cidade de Viena entra no OnlyFans para divulgar obras de nus artísticos de museus

Viena criou um canal na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans com o objetivo de promover os nus artísticos dos museus da cidade. A secretaria de turismo de Viena, informou que os museus da cidade possuem no acervo célebres obras que tinham a divulgação das imagens vetada por outras redes sociais.

Ao jornal inglês The Guardian, a secretaria de turismo relatou que a conta do TikTok do Museu Albertina foi suspensa após exibir as o trabalho do fotógrafo japonês Nobuyoshi Araki retratando seios. Em 2018, o Facebook classificou como pornográfico e removeu um retrato da estatueta de Vênus de Willendorf, esculpida há mais de 25 mil anos antes de Cristo.

Vênus de Willendorf (Reprodução)

Em 2019, o Instagram notificou uma pintura do artista barroco Peter Paul Rubens por violar as regras da plataforma que proíbem representações de nudez.

Outras obras em divulgação no OnlyFans são os autorretratos do pintor Egon Schiele, de 1910, em que ele aparece nu.