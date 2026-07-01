Chris Brown perde processo por ataque de cão após equipe tentar abafar caso na polícia

O cantor Chris Brown foi condenado por um júri a pagar uma indenização milionária a uma ex-funcionária após um ataque de cachorro em sua residência. A decisão, proferida nesta terça-feira, 30, após o julgamento, determinou que o artista e sua empresa, a Black Pyramid LLC, devem pagar cerca de US$ 12,9 milhões (aproximadamente R$ 67 milhões, na cotação atual).

O ataque e os ferimentos

Apesar de a decisão ter saído apenas nesta semana, o incidente se deu em 2020, na propriedade do cantor na Califórnia. A vítima, Maria Avila, relatou que o episódio aconteceu quando ela retirava o lixo e foi atacada por Hades, um pastor-caucasiano que pesava 90 kg. Segundo ela, o ataque teria causado uma desfiguração facial permanente, já que o animal teria arrancado "grandes pedaços de sua pele", além de cicatrizes, perda de visão e danos nos nervos, como informado pela Billboard.

A postura do cantor e os argumentos da defesa

Após o incidente, não foi Brown quem ligou para a polícia, mas sim um membro de sua equipe, na tentativa de evitar envolver a mídia caso sua voz fosse gravada na ligação, segundo a Rolling Stone.

Durante o tribunal, a defesa do cantor alegou que Hades não era um animal de estimação pessoal, mas sim uma forma de proteger a casa. Ainda segundo o cantor, ela já havia sido alertada a não sair da residência sem acompanhamento de seguranças.

As indenizações

De acordo com a Billboard, além do valor destinado a Maria Avila, o júri concedeu:

US$ 885 mil (cerca de R$ 4,6 milhões) para Patricia, irmã de Maria, que também trabalhava no local no momento do ataque.

US$ 50 mil (cerca de R$ 259 mil) para Oscar Olivo, marido de Maria.