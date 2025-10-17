Chiquinho Scarpa endividado e falido? Quem é ele e de onde vem a sua fortuna

O playboy Chiquinho Scarpa volta aos noticiários depois que veio a público a informação de que a Justiça determinou o bloqueio das contas do empresário, mas teria encontrado apenas R$ 33,98.

A decisão da Justiça veio em resposta a um pedido da Clínica de Anestesiologia e Dor, referente a serviços prestados a Chiquinho em cirurgias feitas em 2022. O valor da causa é de R$ 264,2 mil.

A revelação foi feita pelo colunista Rogério Gentile, do UOL. À revista Istoé, Chiquinho negou que só tivesse R$ 33,98 nas suas contas e mostrou um print revelando um saldo de R$ 13.909 em sua conta poupança.

Quem é Chiquinho Scarpa?

Chiquinho é uma figura que há anos atrai a atenção da mídia por suas declarações polêmicas e seu estilo de vida luxuoso. Ele é filho do empresário Francisco Scarpa e da socialite Patsy Scarpa.

No entanto, a sua fortuna vem de uma geração anterior, do seu avô, o imigrante italiano Nicolau Scarpa, criador da cervejaria Caracu e da primeira cerveja em lata do Brasil. Ele chegou a ser proprietário da marca de cervejas Skol. Nicolau atuava ainda nos setores de mineração, energia, finanças e investimentos imobiliários.

Em entrevistas ao longo da vida, Chiquinho chegou a mencionar que seu pai possuía 40 fazendas, além de uma usina de açúcar, uma metalúrgica e uma fábrica de tecidos.

Conhecido por frequentar a alta sociedade desde jovem, Scarpa ganhou notoriedade na televisão como jurado em atrações de Flávio Cavalcanti e Chacrinha, além de participar do quadro Banheira do Gugu.

Polêmicas

Frequentemente, Chiquinho se envolve em polêmicas por conta de suas declarações. Em entrevistas e participações em programas e podcasts, já revelou ter uma "criação de anões", não gostar de pobres e ter mantido uma pessoa escravizada no Marrocos.

Em muitos casos, ele se desmentiu depois dizendo que não passava de uma brincadeira ou que estava interpretando um personagem.

Nos anos 1970, foi processado pela então princesa Caroline, de Mônaco, depois de fazer afirmações sobre a sua vida íntima e um suposto envolvimento entre os dois. Ele teve que pedir desculpas publicamente.

Em 2013, mais uma vez ele se envolveu em polêmica ao anunciar à imprensa que faria uma cerimônia para enterrar o seu carro, da marca de luxo Bentley, no quintal da sua casa. A inspiração, segundo ele explicou, veio dos faraós egípcios que enterravam as suas riquezas.

Depois, foi revelado que a iniciativa se tratava de uma campanha de incentivo à doação de órgãos. "Absurdo é enterrar algo muito mais valioso do que um Bentley: seus órgãos", dizia o slogan. Scarpa justificou aos jornalistas: "Eu não sou louco: eu não vou enterrar minha Bentley. Eu fiz tudo isso para conscientizar as pessoas de um problema grave, que é a doação de órgãos no Brasil."

Mansão de R$ 63 milhões

Há anos, Chiquinho tenta vender a casa onde mora desde que nasceu, no Jardim Europa, região nobre da Zona Oeste de São Paulo. O valor pedido foi de R$ 63 milhões. Mais recentemente, ele colocou a casa à disposição de interessados em alugar para realizar eventos e festas.

A casa ocupa um terreno de 4 mil m², sendo 1,5 mil m² de área construída. O imóvel tem oito quartos e dez banheiros.