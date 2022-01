Chico Buarque atende o movimento feminista e tira "Com açúcar, com afeto" do repertório

O cantor Chico Buarque revelou, no terceiro capítulo da série documental "O Canto Livre de Nara Leão", dirigida por Renato Terra e disponível no portal Globoplay, que não vai mais cantar "Com açúcar, com afeto" em seus shows. As informações são do portal G1.

A música foi composta a pedido da própria Nara Leão. "Ela falou 'Eu quero agora uma música de mulher sofredora'. E deu exemplos de canções do Assis Valente, Ary Barroso, aqueles sambas da antiga, onde os maridos saíam para a gandaia e as mulheres ficavam em casa sofrendo, tipo 'Amélia', aquela coisa. Ela encomendou e eu fiz”, explicou Chico.

Mas com as críticas que a canção vinha recebendo do movimento feminista, o artista resolveu tirar a canção do seu repertório.

Confira aqui a canção na voz de Chico e Nara Leão: