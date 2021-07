Chegou ao fim o namoro de Anitta com Michael Chetrit

Anitta estava sendo flagrada com o americano Michael Chetrit, há mais ou menos 3 meses, em festas, casas de amigos e lugares públicos nos Estados Unidos. Os dois foram vistos aos beijos durante a comemoração de aniversário do rapper Travis Scott.

Ao ser questionada, em seu perfi no instagram, se estava namorando, a cantora respondeu que não, confirmando o seu novo status de relacionamento. Ela conheceu o ex-namorado, enquanto passava uma temporada na Flórida no início deste ano.

Michael é filho de um investidor bilionário de Nova York, e segundo informações do portal Extra, ele é judeu, descedente de marroquinos e é um dos herdeiros do grupo Chetrit, que atua no ramo imobiliário e de investimentos pelo país.