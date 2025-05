Centro Pompidou, um dos museus mais importantes do mundo, anuncia unidade no Brasil

Um dos mais importantes museus de arte moderna e contemporânea do mundo, o Centro Pompidou, abrirá sua primeira filial na América Latina, no Brasil, em novembro de 2027. A unidade será instalada em Foz do Iguaçu (PR), fruto de um acordo formalizado nesta quarta-feira (28) entre a instituição francesa e o governo do estado do Paraná.

O edifício será projetado pelo arquiteto paraguaio Solano Benítez. A construção será realizada na região da Tríplice Fronteira, próxima às Cataratas do Iguaçu. O projeto prevê a inclusão de praça pública, biblioteca, laboratórios, espaços educativos e lojas.

O espaço contará com exposições, atividades cênicas, ciclos de cinema, festivais, conferências e programas de residência. Parte das obras será emprestada pelo Centro Pompidou, que possui um acervo de cerca de 140 mil peças. A sede em Paris será fechada a partir de setembro de 2025 para reformas com duração estimada em cinco anos.

Cooperação internacional

A assinatura do acordo ocorre às vésperas da visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à França, que ocorre neste mês de junho, no contexto do Ano Cultural Brasil-França. Desde 2022, o Centro Pompidou presta consultoria ao estado do Paraná para o desenvolvimento do projeto.

Atualmente, o Centro Pompidou mantém unidades em Málaga (Espanha), Xangai (China), Bruxelas (Bélgica), Al Ula (Arábia Saudita) e prevê a abertura de uma unidade em Seul (Coreia do Sul).