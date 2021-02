Zilu não mais recebe pensão de Zezé Di Camargo há dois anos

Zilu Camargo, de 62 anos, revelou nesta quinta-feira (04) que há dois anos não recebe mais pensão do ex-marido, o cantor Zezé Di Camargo. "Eita pergutinha que o povo faz e fala. Não recebo pensão do Zezé há mais de dois anos. Hoje, eu me viro com meus próprios recursos", declarou Zilu, ao ser questionada por um fã, no Instagram.

A assessoria jurídica de Zezé Di Camargo confirmou a informação ao portal UOL. "Sim, ela abriu mão da pensão porque tem condições de sobreviver sem a ajuda dele".

Durante o papo com os fãs, a empresária contou que é ela mesma quem faz faxina na residência. Atualmente, ela mora em Orlando, nos Estados Unidos. "Quem cuida da sua casa?", perguntou um seguidor. "Eu mesma! Inclusive no meu canal, em breve, vou mostrar para vocês como faço a limpeza aqui do meu apartamento", disse Zilu, que apareceu em uma foto com luvas, limpando a cozinha.

Com saudades, ela falou que gostaria muito de estar pertinho da filha Camila, que está no final da segunda gravidez. Entretanto, Zilu Godoi ainda não tem certeza se conseguirá viajar para o Brasil. "Não sei se conseguirei viajar para o Brasi a tempo, mas eu quero estar com a Camila nesse momento, que é importante para ela e para mim, como avó. Estou esperando essa autorização de viagem. E, se Deus quiser, vai acontecer".