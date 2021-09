Zélia Duncan 'engrossa o caldo' e critica Neymar: 'Decepção como cidadão'

Após a discussão entre Patricia Pillar e Neymar no Twitter, a web resgatou novas críticas ao jogador da seleção brasileira, agora, da cantora Zélia Duncan. "Não sou de futebol, mas Neymar me parece, até agora, uma promessa como atleta e uma decepção como cidadão quer respeito? Dê-se a ele e mostre serviço. Ah, e pague seus impostos!", disse ela no tweet publicado dia 10 de setembro, um dia depois do jogo entre Brasil x Peru, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2020, confira:

O comentário recebeu mais de 13 mil curtidas dos internautas e garantiu respostas diversas, uns concordando e outros rebatendo. "Daqui a pouco vem o pai do rapaz querer processar a Zelia. Essa gentalha é melhor deixar pra lá. Não torço por seleção desde 1989. Façam o mesmo. É só um toque ok?", respondeu um tuiteiro. "Você SEMPRE perfeita nas suas observações, análises, colocações!!!! Simplesmente adoro! Sou fã!", escreveu uma fã. Já outra, defendeu o atleta. “Deixem o cara em paz!”, comentou ela.

Zélia também aproveitou para retweetar a resposta de Patricia Pillar ao atacante do PSG, depois do jogador rebater as críticas da atriz falando que teria que parar de fazer gols. "Por uma questão de empatia e educação, não era hora para dizer que passaria o Pelé na artilharia. São essas delicadezas da vida que talvez você ainda não tenha aprendido", respondeu a Global.