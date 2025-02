Zeca Pagodinho completa 66 anos e celebridades desejam parabéns ao sambista

O cantor e compositor Zeca Pagodinho celebra seu 66º aniversário nesta terça-feira (4). Considerado um dos maiores nomes da música brasileira, o sambista é conhecido por seu jeito único e bem-humorado.

Desde as primeiras horas do dia, fãs e celebridades têm utilizado as redes sociais para parabenizar Zeca Pagodinho. Em uma homenagem especial publicada no Instagram oficial do cantor, a assessoria compartilhou um vídeo que destaca momentos marcantes com a família e apresentações ao longo de sua carreira.

"Feliz aniversário para esse aquariano que adentrou na passarela da vida bem no meio do carnaval! Celebramos hoje 66 carnavais do sambista mais querido do Brasil! Desejamos que seu novo ano seja cheio de saúde, amor, paz, proteção espiritual, muito samba e harmonia!", diz publicação.

Além disso, outros artistas como Maria Bethânia, David Brazil e Martinho da Vila também prestaram homenagens a Zeca Pagodinho por meio de publicações nas redes sociais.

