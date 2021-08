Zé Neto evita pagar cobrança de quase R$ 60 mil

Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, conseguiu na Justiça de São Paulo o direito de não pagar cobranças que totalizavam quase R$ 60 mil. Ele conseguiu provar que não fez nenhum negócio que justificasse as cobranças de dívidas nos valores de R$ 15 mil, R$ 18 mil e R$ 25,5 mil. As informações foram divulgadas pelo portal UOL.

A decisão do juiz Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues da 4ª Vara Civil de São José do Rio Preto (SP) isentou Zé Neto de pagar as cobranças e ainda as declarou "inexigíveis".

Os boletos emitidos beneficiariam Melina Victoria Keller Herrera, uma pecuarista de Uberaba. A pecuarista foi chamada no processo para apresentar documentos, que provassem a dívida de Zé Neto, porém ela não se manifestou.

"Ademais, caberia a ela trazer os fatos desconstitutivos do direito do autor, modificativos, impeditivos ou extintivos, mas não o fazendo, a procedência do pedido é de rigor", escreveu o juiz na sentença.

Zé Neto ainda ganhou de Melina o pagamento das custas do processo e verba honorária de R$ 800,00. O processo teve início em abril do ano passado.