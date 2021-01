Zé Felipe diz que parou os estudos porque repetiu o 7º ano três vezes

O cantor Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo, confessou que desistiu de estudar depois de repetir o 7º ano por três vezes, e que não se sente orgulhoso por causa disso.

"Não é exemplo e nem é bonito, mas parei. Foi quando comecei a fazer show e a trabalhar. Não dava para conciliar. Já tinha bombado três vezes o 7º ano", afirmou. Ele ainda disse que tem déficit de atenção.

Já a mulher do sertanejo, Virgínia Fonseca, também participou do bate-papo e disse que seu humor está bom na reta final da gravidez. Zé ainda acrescentou que o casal tem feito sexo. "Fico com medo de 'cutucar' a criança. Dá um medinho", confessou.