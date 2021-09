Whindersson passará por cirurgia após lesionar bíceps e a escápula

O humorista Whindersson Nunes revelou, para seus seguidores no Twitter, na madrugada de sexta-feira (10), que lesionou o bíceps direito e a escápula esquerda, osso localizado na parte superior das costas. O comediante contou que fará fisioterapia para se recuperar, mas ainda assim passará por uma cirurgia após a luta com Popó, tetracampeão mundial de boxe. Segundo ele, essas lesões são ocasionadas pelo apoio do dedo mindinho na mão esquerda.

"Hoje eu fiz um exame que constatou lesão no meu biceps direito e na escápula esquerda, vou fazer fisio, e depois da luta com o Popó, provavelmente uma cirurgia no braço, para puxar o músculo de volta, tô enfezado demais, alguém vai ter que pagar umas fraldas ou limpar banheiro", comentou.

A luta exibição entre o humorista com o boxeador será realizada em outubro e ambos vem se provocando nas redes sociais. Popó chegou a compartilhar um vídeo dos seus treinos no Instagram e aproveitou para marcar Whindersson na publicação. "@whinderssonnunes irei bater em você como sua mãe te batia, por sílaba Po Po Po Po", disse ele. Confira:

"E ai, Whindersson Nunes? Você tá preparado? Eu tô a ponto de bala, me preparando como se fosse pra um título mundial. Afinal, eu já tenho quatro. Tenha certeza que vai ser murro pra tudo quanto é lado. Se prepare, meu irmão, que o bicho vai pegar. Eu quero convidar você, pra nossa encarada virtual no oliberal.com", disse Popó.