Wanessa tem quadro de depressão após sofrer um aborto espontâneo, diz colunista

Em comunicado aos fãs, Wanessa Camargo disse que está passando por um período de depressão e ansiedade. De acordo com o colunista Léo Dias, o motivo para o quadro de saúde da cantora foi um aborto espontâneo que a artista teria sofrido há dois meses, quando esperava seu terceiro filho.

Ela ainda teria passado por um procedimento de emergência no hospital Albert Einstein.

“Durante os últimos meses, tenho lutado para superar alguns problemas de ansiedade. Entretanto, já estou voltando à ativa junto à minha família. Estou focando na minha nova casa, na série da Netflix e no álbum com meu pai. As férias estão chegando e voltarei para nossa casa no Espírito Santo com a família do meu marido”, disse Wanessa esta semana.