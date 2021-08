Walkyria Santos, ex-Banda Magníficos, alerta sobre a perda do filho: ‘Acabou tirando a vida’

Uma notícia triste abalou a família de Walkyria Santos, ex-vocalista da Banda Magníficos, nesta terça-feira (3). O filho de 16 anos da cantora foi encontrado morto em Fortaleza, no Ceará. Pelo Instagram, a artista fez um alerta e revelou a causa da morte do garoto: suicídio.

“Ele postou um vídeo no TikTok, uma brincadeira de adolescente, com os amigos. Achou que as pessoas iriam achar engraçado”, começou Walkyria. No entanto, o vídeo teve uma repercussão negativa e, segundo a cantora, “as pessoas destilaram ódio na internet, deixando comentários maldosos”.

“Meu filho acabou tirando a vida”, disse, aos prantos, enquanto abraçava um moletom, o último usado pelo filho.

A cantora fez um alerta a outros pais: “Estou aqui, como uma mãe, pedindo para que vocês vigiem, para que vocês fiquem alerta”. “Ele já tinha demonstrado sinais. Mas foi só uns comentários na internet nesse TikTok nojento que fizeram com que ele chegasse a esse ponto. Essa internet está doente”, completou.