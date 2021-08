Morre filho adolescente da ex-vocalista da Banda Magníficos

O filho mais novo da cantora Walkyria Santos, Lucas, de 16 anos, foi encontrado morto, em Fortaleza, no Ceará. As causas da morte ainda não foram repassadas pela assessoria da artista. As informações são do portal Metrópoles.

Walkyria Santos também é mãe de mais dois outros jovens, sendo uma menina e um segundo menino. Ela, natural de Monteiro, no Cariri da Paraíba, ficou conhecida por sua trajetória na Banda Magníficos e atualmente estava trabalhando em carreira solo.

Nas redes sociais, vários famosos estão mandando mensagens de apoio à cantora e aos seus familiares. A cantora Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta escreveu: "Meu amor, Deus conforte o seu coração".