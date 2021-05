Viúva posta detalhes da aliança de R$ 25 mil de MC Kevin, desaparecida após morte do funkeiro

Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, que morreu aos 23 anos após cair do 5º andar de um hotel na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, no dia 16 de maio, postou detalhes da aliança do funkeiro no Instagram neste sábado (22). A joia incrustada de pedras preciosas é avaliada em R$ 25 mil e estava no dedo do artista no momento do acidente e desapareceu.

"A aliança está desaparecida. Sentimos a falta dela na hora de ir para a funerária. Então o extravio ocorreu entre a queda, o socorro e o IML (Instituto Médico Legal)", explicou. Angelo ainda lamentou a perda precoce e trágica de MC Kevin e contou que lembrança quer guardar para sempre no coração. "A de um garoto que queria salvar o mundo através da favela", disse Angelo Canuto, mentor que acabou virando amigo do funkeiro, a Quem.

Na terça (18), a modelo fitness Bianca Dominguez, que estava no quinto andar do hotel na orla da Barra quando o MC Kevin caiu da varanda e morreu, contou ao programa A Tarde É Sua, da Rede TV!, que ela foi chamada para um trabalho com o cantor e teria combinado de receber o valor de R$ 2 mil. Segundo Bianca, que trocou mensagem com o jornalista Alessandro Lo-Bianco pelo Instagram, eles estariam tendo relações sexuais no quarto quando Kevin parou - ao ouvir alguém bater à porta - temendo ser descoberto por sua mulher, Deolane Bezerra.

Bianca afirmou, ainda, que não fez sexo com o funkeiro na sacada, como foi veiculado por alguns sites. "Não transamos na varanda", garantiu a modelo, explicando que eles estavam tendo relação sexual no quarto quando, de repente, bateram na porta, ele se deseperou e tentou ir para o apartamento de baixo por receio de ser flagrado pela mulher e aconteceu o acidente.