Viúva de Paulinho, do Roupa Nova, quer engravidar do cantor

A viúva de Paulinho, vocalista do Roupa Nova que faleceu em dezembro de 2020 de covid-19, declarou que tem o desejo de engravidar do cantor. Elaine Soares Bastos fará uma fertilização in vitro (FIV) para realizar o desejo de ter um filho do artista. O casal congelou espermatozoides de Paulinho, no Rio de Janeiro, entre 2012 e 2013. As informações são do Portal IG.

"Não conseguíamos engravidar na época e, depois, ele começou a ter uma rotina de shows intensa. Vou fazer o procedimento e terei condições de ter meus filhos. Já até mandei a declaração que o Paulinho me deu para o Dr. Luiz Fernando Dale (ginecologista especializado em reprodução humana)", disse Elaine.

Segundo ela, ter um filho do cantor seria como o eternizar. "Ele deixou uma autorização explícita botando o meu nome, que só eu poderia retirar esses espermatozóides que foram colhidos para darmos continuidade à nossa família, uma nova família. E vou eternizar meu marido. Ele já está eternizado no meu coração, mas pelo menos uns pedacinhos dele vou ter", acrescentou a viúva.Após passar por problemas de saúde, ela não conseguiu concretizar a fertilização, mas declara que pretende realizar esse sonho o mais breve possível. "Vou fazer a FIV, mas, para fazer, não posso tomar alguns medicamentos que ainda estou tomando. Tenho que ir tirando aos poucos a medicação", continuou.