Viih Tube se pronúncia após declaração de Lipe: 'você foi meu maior livramento'

A influenciadora digital, Viih Tube, 21 anos, rebateu os comentários do ex-affair, Lipe Ribeiro, de 30 anos, com quem estava tendo um romance desde o início de dezembro do ano passado. Pelas redes sociais, ex-BBB considerou, nesta terça-feira (23), que o término foi o ‘maior livramento’. O motivo da exaltação foi a declaração de Lipe, durante podcast Bulldog Show, de que a Viih teria 'confundido as coisas' e passou a 'ter ciúmes dele'.

"A gente se encontrava, se pegava, dormia junto e 'vamo' embora. Cada um no seu Estado. Só que eu fui morar em São Paulo, e ela começou a confundir um pouco as coisas. Ela é muito nova. Então, acho que ela começou a ter um sentimento. Só que não era o momento, e começou a ter ciúmes, a ter maluquices”, disse Lipe.

Pelo Twitter, Viih Tube postou:



Em uma outra postagem, a influencenciadora chegou a dizer que Lipe foi ingrato e nojeto. Viih chegou a viajar seis horas de taxí, de São Paulo (SP), para o Rio de Janeiro (RJ), para encontrar Lipe, e desembolsar mais de R$2.500 pela corrida.