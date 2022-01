VÍDEO: Produtor negro é agredido por mulher branca após suposto caso de racismo

Um vídeo do produtor de artistas de hip hop, o norte-americano H.L. Thompson, sendo agredido por uma mulher branca, tem repercutido nas redes sociais, no início desta semana. O suposto caso de racismo teria ocorrido no último dia de 2021 dentro do Hotel Hilton, em Copacabana, no Rio de Janeiro. As informações são do Metrópoles.

Nas imagens, é possível ver o produtor musical levando chacoalhadas da suspeita e, em seguida, revidando a ação, desferindo um soco no acompanhante dela. Segundo a publicação, tudo teria acontecido, porque o casal se irritou com o “tratamento vip” dado a Thompson, por ser um dos membros do programa de fidelidade do hotel.

Ainda no post, que foi atualizado na última terça-feira (3), o autor da denúncia cobra um posicionamento do hotel quanto à situação. Em sua defesa, Thompson afirma que não conseguiu ficar hospedado no local. Ele afirmou que o casal havia dito que foi agredido pelo artista.

“Então, fiquei no Airbnb que também tinha alugado, só estava no Hilton porque aluguei o local para minha festa de Réveillon”, alegou.