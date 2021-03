VÍDEO: Luisa Sonza rebate críticas sobre ter 'estragado o rosto'

A cantora Luisa Sonza desabafou nas redes sociais por conta dos comentários maldosos sobre a sua aparência após algumas suposta cirurgias plásticas.

Luisa Sonza responde críticas sobre cirurgias plásticas #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/2FNNQUF9BG — Fofocalizando (@pfofocalizando) March 10, 2021

Luisa negou que já tenha feito algum procedimento cirúrgico no rosto. Ela apenas afirmou ter colocado botoxe na boca. "Eu posso até ter me estragado [o rosto], ter ficado mais velha, mais magra, meu rosto ter ficado mais marcado, mas não com plástica, entendeu? Se você me acha feia, é por que você me acha feia. Se você me achava bonita, a única coisa que eu fiz, todo mundo já sabe, é a porr* da minha boca, que não é plástica. Isso não se chama plástica colocar boca, é colocar ácido hialurônico, que já faz um tempão que eu não coloco também", disse ela.

A artista também afirmou que por essa enxurrada de críticas, ela precisará passar por sessões de terapia.