VÍDEO: Filho de Marília Mendonça ganha carro elétrico de Natal

Léo, filho dos cantores Marília Mendonça e Murilo Huff, ganhou um carro elétrico de presente de Natal do pai. Huff compartilhou o vídeo no Stories do Instagram em que o menino aparece sentado no veículo de brinquedo.

O carrinho é equipado com um aparelho de som que toca "Coração Bandido", hit de Leonardo que ganhou versão de Marília Mendonça em parceria com Maiara & Maraisa.

No vídeo, o ex de Marília Mendonça pede para Léo buzinar e se diverte: "Leozera estreando hoje o som do carro novo". O carro ainda tem uma placa personalizada com o nome de Léo na parte traseira.

Huff e a mãe da cantora, Ruth, dividem a guarda da criança.