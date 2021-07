VÍDEO: Ator de 'Verdades Secretas 2' agride a namorada e declara inocência

João Gana, de 19 anos, ator de ‘Verdades Secretas 2’ surgiu em vídeo agredindo a namorada. Horas depois da publicação das imagens, a Globo o afastou da novela.

O ator é acusado de agredir fisicamente e verbalmente a ex-namorada no último dia 20. Em nota a emissora anunciou que “o ator João Gana não faz mais parte de Verdades Secretas 2. A Globo não comenta questões de Compliance, mas toda denúncia que chega ao conhecimento da Ouvidoria é apurada com rigor, sendo aplicadas as medidas cabíveis. Aproveitamos para reiterar que a Globo repudia de forma veemente todo e qualquer tipo de violência e tem um Código de Ética, que deve ser seguido por todos os nossos colaboradores”, informou.

João disse que no momento não pode se posicionar porque está em isolamento por conta de ter testado positivo para Covid-19. “No momento não tenho como me posicionar, pois a verdade é que nem sei ao certo do que estou sendo acusado. Infelizmente estou em isolamento, pois estou com Covid, por isso não posso me expor e nem expor terceiros. De qualquer forma, estou acionando minhas advogadas para que elas vejam quais são as acusações. O que posso adiantar é que estou à disposição da Justiça para qualquer esclarecimento, pois tenho certeza da minha inocência”, disse.

A emissora não comentou como será o destino do personagem de Gana, já que havia gravado várias cenas de Verdades Secretas 2.