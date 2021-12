VÍDEO: Após show no Acre, Gusttavo Lima vai à academia malhar e fãs enlouquecem

O cantor Gusttavo Lima está movimentando o Brasil com a sua turnê Embaixador In. E na noite da última quarta-feira (01) o sertanejo passou pelo Acre. Mas o que chamou a atenção foi o fato de Gusttavo tirar um tempinho e ir em uma acadêmia malhar. As informações são do Metrópoles.

A ação logo viralizou e foi atração no estabelecimento. Os fãs fizeram de tudo para conseguir chegar perto do artista.

Nas imagens, enquanto o artista aparece na maior concentração durante um exercício para as pernas, o fã diz: “Vocês pagaram R$ 400 para ver o Gustavo no show, foi? Nossa! Eu vou ver de graça, então”.

Gusttavo Lima fez apresentações nos Estados Unidos, com recorde de público. Após o Carnaval 2022, o Embaixador deve lançar uma nova turnê, que vai percorrer Portugal e Inglaterra.