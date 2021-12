Vidente prevê guerra no Brasil em 2022: 'Muitos conflitos o ano que vem'

Uma vidente chamada Vandinha Lopes foi a convidada do programa de Danilo Gentili, na última terça-feira (14). A médium fez algumas previsões para o próximo ano que agitaram a Web e deixaram muitas pessoas curiosas. As informações são do SBT.

Em sua participação no The Noite, Vandinha falou sobre conflitos que irão acontecer no ano de 2022.

"Eu vejo muita guerra, muitos conflitos no ano que vem em relação a área política. Porque também é um ano em que o planeta em si, a área política está passando por uma renovação muito grande...", afirmou a vidente.

VEJA MAIS

Mesmo fazendo revelações negativas e que assustaram, ela disse que coisas positivas também estão previstas para a área política:

"Vai ter um regressão, entra uma regressão muito grande de janeiro a abril em relação a política no planeta. De maio a dezembro a área política traz uma renovação muito grande, para melhor".

A médium finalizou dizendo que a mudança no mundo político em 2022 será positiva: "Grande renovação positiva, o oposto desses últimos anos". Veja: