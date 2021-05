VACINA: Gloria Maria recebe segunda dose; Rafael Cardoso e Kelly Key celebram a primeira

Gloria Maria recebeu a segunda dose da vacina contra a covid-19 e compartilhou o momento no Instagram nesta segunda-feira, 24. "Prazo de imunização cumprido. Não tem como descrever a felicidade", iniciou na legenda do post.

No início do ano, a jornalista fez uma brincadeira com os fãs sobre a idade dela, que nunca foi revelada. Gloria Maria disse que daria um prêmio para quem conseguisse a fotografar sendo vacinada. "Bem, esperei para postar para ver se alguém tinha conseguido me fotografar vacinando! Até ofereci um prêmio lembra? (risos). Já que ninguém conseguiu o prêmio é meu", brincou.

Gloria também comemorou que vai voltar gravar, no estúdio, o programa Globo Repórter. "Poder voltar a gravar no estúdio, onde não entro há quase dois anos! O tratamento ainda continua por um tempinho, mas só de manutenção! Totalmente recuperada! Obrigada pela energia e pelo carinho (...) Detesto textão, mas hoje é um dia especialíssimo", finalizou.

A apresentadora parou de gravar antes da pandemia do coronavírus, para tratar um tumor maligno no cérebro. A cirurgia de retirada do câncer ocorreu no dia 11 de novembro do ano passado.

Em relação à vacina, a jornalista tinha feito uma brincadeira sobre a possibilidade das pessoas finalmente saberem idade dela, já que a vacinação acontece por faixa etária. Na época, a apresentadora da Globo listou as frases e memes que tinha visto na internet sobre isso.

"'O calendário de vacinação nos revelará um dos maiores mistérios da humanidade: a idade da Gloria Maria', 'Quero ver quem vai conseguir fotografar a Gloria Maria tomando a vacina'. Só o humor salva (risos). E eu achei que só eu estava sonhando com a hora de me vacinar. Estou pensando num prêmio bacana para quem conseguir me fotografar vacinando! Todo mundo atento e me acompanhando? Amo vocês", disse ela na ocasião.

Rafael Cardoso

Rafael Cardoso recebeu a primeira dose de uma vacina contra a covid-19 nesta segunda-feira (24). O ator, de 35 anos, tem comorbidade e por isso foi vacinado antes. “Vai vacinar hoje com a AstraZeneca”, anunciou sua mulher, a atriz Mari Bridi, que o acompanhou. “Mas tudo porque eu tenho comorbidade, né gente! Senão eu esperaria”, ressaltou o ator.

Os dois explicaram que Rafa tem miocardiopatia hipertrófica assimétrica desde a infância. “Ele tem uma condição cogênita do coração”, explicou Mari. “Nasceu assim e se cuida. Eu não sou, tenho 36 e só vou tomar em agosto”.

No domingo (23), o ator participou de uma ação solidária com o G10 Favelas e fez uma doação de uma tonelada e meia de alimentos orgânicos que vai beneficiar 16 comunidades. Ele e Mari têm uma fazenda que produz orgânicos, a Casulo.

Kelly Key

Kelly Key recebeu a primeira dose contra a covid-19 e compartilhou na manhã deontem um registro do momento. A cantora, de 38 anos, tem psoríase, uma doença autoimune. “Hoje foi meu dia! Gratidão! Tenho doença autoimune, 38 anos, faço o uso de imunossupressor e por isso, faço parte do grupo de comorbidade”, contou ela.