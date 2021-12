Usando somente salto alto, ator Luis Miranda 'causa' ao postar foto sem roupa na web

O ator Luis Miranda está completando 52 anos nesta quarta-feira (15). E, para celebrar a data especial, ele preparou um ensaio para lá de ousado. As imagens foram publicadas pela fotógrafa Priscila Prade nas redes sociais. As informações são do jornal Extra.

Completamente nu e calçando apenas um salto alto dourado, a foto ousada está bombando na Web. A imagem foi feita durante um ensaio, na pandemia, e foi divulgada nesta manhã, para comemorar o aniversário do ator. Veja:

Após a divulgação, muitos amigos famosos e anônimos deixaram mensagens de carinho elogiando a ousadia do famoso.

"Maravilhosa a foto", comentou Bárbara Paz. "Todo maravilhoso", elogiou a atriz Helena Fernandes. "Foto memorável", postou o diretor Jorge Farjalla.