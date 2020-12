TV Globo se pronuncia sobre caso de Marcius Melhem

A Rede Globo se manifestou nesta terça-feira (8), no "Jornal Nacional", sobre o caso de Marcius Melhem, acusado de assédio sexual e moral por funcionárias da emissora. Esse foi a primeira manifestação da emissora após reportagem da Revista Piauí detalhando os supostos casos de assédio. Durante o telejornal, os apresentadores André Trigueiro e Ana Luiza Guimarães leram a nota da emissora.

"A Globo informou que investiga criteriosamente todas as denúncias de assédio e que não tolera comportamentos abusivos. Mas que não pode comentar publicamente nenhuma investigação desse tipo por ter assumido com todos os seus colaboradores um compromisso de sigilo do processo, que resguarda a investigação dos fatos, denunciantes, denunciados e testemunhas", informaram.

A acusação contra o então diretor de humor da Globo, Marcius Melhem, surgiu há quase um ano, quando veículos divulgaram que Dani Calabresa e outras profissionais tinham feito uma denúncia interna contra o Melhem. Depois disso uma sindicância foi aberta, e após vários meses de maneira repentina Marcius Melhem foi demitido da emissora sem que a nota de desligamento citasse os casos de assédio.

O caso voltou a público quando, na última sexta-feira (4), foi publicada uma reportagem na revista Piauí contando em detalhes os casos de assédio. A Globo ainda informou em nota do "Jornal Nacional" que "mesmo nas hipóteses de desligamento, as razões não são tornadas públicas".