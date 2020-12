Gretchen mostra resultado de harmonização facial: 'Tudo bonito de novo'

Em seu instagram, a cantora mostrou o resultado da sua nova harmonização facial. Gretchen viajou para Belo Horizonte com seu marido Esdras de Souza para fazer o procedimento estético com o Dr. Igor Costa Alves.

Ela conta que não faz nem um pedido a mais para o médico. Os lábios, aparentemente mais carnudos, são por conta do inchaço do procedimento. "Não peço nada para ele. Sento na cadeira dele e deixo ele fazer o que ele acha necessário. Não fico pedindo 'coloca mais boca ou tal coisa'. Quem entende é ele. Eu sento e deixo ele definir o que é necessário para a manutenção. As pessoas falam, 'nossa, ficou muito grande', mas esquecem que a gente está inchada ainda. Passa dois e três dias e volta ao normal. Ele não está mais carnudo, está inchado", conta a cantora.

O marido da cantora, aproveitou para renovar a sua harmonização. Os dois têm muito em comum, inclusive o gosto de se cuidar. A cantora conta que para o casamento, os dois perderam cerca de 5 kg para “caber na roupa do casamento”, segundo ela.