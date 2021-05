Tomás Covas recorda os últimos momentos com o pai: ‘Esperou eu aceitar para ir tranquilo’

Durante entrevista, Tomás Covas, filho do ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que faleceu no último domingo (16), em decorrência de um câncer, recordou os últimos momentos que vivenciou ao lado do pai.

“Tive a sensação de que ele esperou eu aceitar, conversar com ele sobre isso, para ele ir tranquilo. A gente ficou do lado dele, abraçou ele e falou para ele descansar”, comentou o adolescente de 15 anos.

Tomás disse que Bruno lutou até o fim e que não estava abatido: “O clima do hospital era completamente diferente. Ele foi muito guerreiro, batalhou muito. A gente sentia a vontade que ele tinha, o sorriso no rosto do dia a dia”, contou o garoto.

O filho de Bruno Covas também comentou sobre a única vez que viu o pai chorar: “Estava só eu e ele no quarto. Foi quando ele teve que se licenciar [da prefeitura]. Eu falei que ia dar tudo certo, que a gente ia vencer”. E depois mostrou a última conversa que teve com o ex-prefeito. “Fui a última pessoa que conversou com ele consciente. Não fazia a menor ideia de que seria a última conversa. Foi breve. ‘Boa sorte na prova’”, disse Tomás.

Tomás Covas conta que ficou muito mal quando Bruno teve uma piora no estado clínico de saúde e precisou de sedação. “No dia seguinte, quando vi ele sedado, foi muito forte, fiquei muito mal. Depois de 1 hora tentei ficar mais tranquilo. Voltei e fiquei 100% do tempo ao lado dele”, comentou o adolescente.