Titi Müller se separa e diz que filho não pode carregar peso por sucesso de casamento

A apresentadora Titi Müller revelou que se separou do marido, Tomás Bertoni, durante a pandemia. Titi contou que mantém uma ótima relação com o agora ex-marido, mas a separação lhe tirou um peso das costas. A relação dela e Tomás resultou em Benjamin, primeiro filho do ex-casal. Müller declarou que não sente culpa pela separação e que a família continuará de uma forma diferente.

"Eu ainda amo o Tomás. A gente vai continuar sendo uma família, afinal, eu sempre acreditei que uma família não precisava morar sob o mesmo teto. Sinto que estamos fazendo isso num timing bom, preservando a gente e a nossa história. Claro que ninguém se separa feliz, a gente se separa pra buscar a felicidade. Mas não acho que seja sobre largar a toalha, e sim sobre reconhecer nossos limites. Parece que saiu um peso. No dia que a gente decidiu se separar, o alívio foi tão grande que a gente até transou (risos)", afirmou.

Após a divulgação da entrevista, ela usou as redes sociais para agradecer a jornalista que escreveu a matéria e à revista TPM pela abordagem dada. "Fica muito claro se vocês forem aos comentários do post da TPM do porquê falar sobre isso. Porque a separação ainda é um tabu, então repercute tanto, principalmente quando a gente ainda tem um filho pequeno", declarou Titi em um vídeo no Instagram.

"Eu acho que isso tem muito haver com a história da nossa geração. Eu acho que isso está muito introjetado dentro da gente que casamento tem que funcionar por causa dos filhos e ficou muito claro, na verdade para mim já era claro desde o início, antes de pensar em ser mãe, que é um peso muito grande para colocar no ombro de qualquer criança o sucesso de um casamento e obviamente eu não quero esse peso para o meu filho e o Tomás também não", assegurou.