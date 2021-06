Thiaguinho se declara para a ex-esposa Fernanda Souza e fãs ficam animados

Nesta sexta-feira (18) é aniversário de Fernanda Souza, ex-esposa de Thiaguinho. O pagodeiro fez uma homenagem à atriz em seu perfil no Instagram e chamou a atenção dos seguidores. As informações são da coluna Em Off.

No texto, Thiaguinho disse que a união com Fernanda é inabalável: “Feliz aniversário, Fernanda Souza. Dia de festa na família! Sou muito grato por ter sua energia em minha vida! Que Deus abençoe demais seus caminhos e nossa união inabalável!”, escreveu.

O cantor continuou a declaração: “Tudo de melhor! Porque você merece demais! Uma das melhores pessoas que conheço e tenho a honra de ter por perto! Conta comigo pra sempre, tá? Felicidades! Amo você, minha melhor amiga”.

Os fãs do artista e do ex-casal ficaram animados com a postura e maturidade do artista. Nos comentários, muitos ainda pediram para que os dois voltassem.

O ex-casal anunciou a separação em 2019. O músico e a atriz ficaram casados por quatro anos e fizeram o anúncio oficial após oito anos e meio de relacionamento.