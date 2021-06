Thiaguinho é alvo de críticas por anunciar turnê no próximo mês e fã ironiza: ‘Acabou a pandemia?’

O cantor Thiaguinho causou polêmica na web após anunciar, na última terça-feira (21), que irá realizar uma turnê de show nos próximos dias no Rio de Janeiro, indo contra aos protocolos exigidos para evitar o contágio do novo coronavírus. As informações são do UOL.

Mesmo o artista ressaltando na publicação que iria seguir os protocolos adequados, com capacidade de público reduzido, a notícia parece não ter agradado aos internautas que criticaram a atitude do pagodeiro. "A pandemia acabou, Thiaguinho?", perguntou uma delas. "O covid já comprou o dele", ironizou outra. “Segura a onda e ajuda a derrubar o presidente antes”, disse um segundo. “É sério isso? Amo seu trabalho, mas fico triste com esses shows”, escreveu um terceiro.

Na tarde desta quarta-feira (23), Thiaguinho utilizou as redes sociais para se manifestar e afirmou que serão tomadas todas as medidas para evitar a contaminação dos fãs. "Vocês já sabem que em tudo que fazemos, sempre nos preocupamos e pensamos na segurança do público. Com a turnê "Infinito" não podia ser diferente. Desde o início, a capacidade do Vivo Rio foi reduzida de 4.500 pessoas, para 930. Isso garante um distanciamento seguro entre as mesas, que fixamos a compra a um único CPF. Mesmo assim, o uso de máscaras é obrigatório", escreveu, na postagem.

Logo em seguida, convidou os seguidores a participar da turnê. E, mais uma vez, o cantor foi criticado pelos internautas por não abrir mão dos shows em plena pandemia.