The Rock exibe hematomas e confessa: 'Desagradável, mas gostei'

Dwayne Johnson, o "The Rock", contou aos seguidores do Instagram que aderiu a um novo método de fisioterapia. O ator, de 48 anos, mostrou nesta terça-feira (2) alguns hematomas espalhados pelo corpo por conta da ventosaterapia, tratamento ao qual aderiu recentemente.

"Primeira vez . Parece mais desagradável do que é, mas, acima de tudo, gostei da terapia. Sempre procurando por novas técnicas para manter o corpo deste dinossauro de 250 milhões de anos equilibrado e ideal, não apenas com todos os meus ferimentos anteriores, mas também com minha rotina diária de trabalho, família e treinamento. Só temos um corpo, então temos que cuidar dele", escreveu o astro.