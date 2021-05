Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, desmente boatos de estar conhecendo outra pessoa

Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, ator que morreu no último dia 4 de maio em decorrência de complicações por Covid-19, utilizou as redes sociais no último domingo (24) para desabafar sobre rumores de que ele estaria conhecendo outra pessoa.

Nos stories do Instagram, o marido do humorista escreveu: "Eu fico impressionado como as pessoas são oportunistas e maldosas! Não respeitam nada nem ninguém! Um luto que o Brasil inteiro está sentindo não merece ser alvo de fake news, muito menos eu, que estou sofrendo muito com a partida do amor da minha vida".

LEIA MAIS: O humor chora: Paulo Gustavo morre aos 42 anos em decorrência da covid

"Estou pedindo ajuda para tomar medidas cabíveis e processar jornalistas irresponsáveis que não deveriam nem ter essa profissão e seus veículos! Inventar aspas, relatos de pessoas e histórias descabidas é crime! Espero que ainda tenhamos justiça nesse país, já que dignidade não há! Nem vacina...", concluiu.

Relembre

Paulo Gustavo ficou 50 dias internado em um hospital carioca, após contrair o novo coronavírus, não resistiu e faleceu em decorrência às complicações provocadas pela Covid-19. Paulo Gustavo estava hospitalizado desde o dia 13 de março e, após seis dias apresentou melhora no quadro geral, o que poderia indicar uma recuperação.

No entanto, no dia 22 de março a situação regrediu e o ator, roteirista precisou ser intubado. Na ocasião, a divulgação do boletim médico informou que ele "necessitou entrar em ventilação mecânica invasiva, para ser tratado de forma mais segura".

Já dia 2 de abril, o quadro do humorista piorou e ele passou a utilizar uma terapia que se assemelha ao uso de um pulmão artificial, a ECMO. No último boletim divulgado nesta terça-feira, a equipe médica disse que seu quadro de saúde era irreversível.

Na segunda-feira (3), os médicos diminuíram os sedativos do ator e ele chegou a interagir com a equipe e o marido, Thales Bretas.

Paulo Gustavo é conhecido por dar vida a personagem da vida real, Dona Hermínia, inspirada em sua mãe. Já foi protagonista de vários personagens, como a Senhora dos Absurdos, e também foi ator dos programas 'A Vila', '220w', 'Vai que Cola'.