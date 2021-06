Tati Quebra Barraco dá dica inusitada para melhorar sono: 'Bateu, dormiu'

A funkeira Tati Quebra Barraco abriu uma caixinha de perguntas para os fãs pedirem conselhos, quando alguém pediu uma dica do que fazer para ajudar a cair no sono mais cedo. A cantora, sem papas na língua, respondeu com uma sugestão ousada.

"Siririca. É igual Rivotril", disse, referindo-se ao remédio de uso controlado usado em casos de insônia. "Bateu, dormiu", disparou.

A publicação, originalmente feita em um story em seu Instagram, foi também postada em seu Twitter. A cantora Pocah foi uma das famosas que curtiu a proposta.