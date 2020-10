Tata Werneck alerta fãs sobre golpe de WhatsApp em que se passam por ela

Tata Werneck precisou alertar seus seguidores após descobrir que uma foto sua estava sendo usada em um golpe no WhatsApp. Nesta terça-feira (13), ela publicou no Twitter um print de tela de uma conversa no aplicativo, onde tentam entrar em contato usando uma foto dela no perfil.

"Galera! Bloqueiem esse número! Estão tentando dar golpe", disse Tata, sem dar detalhes sobre o tipo de golpe o número estava tentando aplicar.

Galera! Bloqueiem esse número ! Tão tentando dar golpe! pic.twitter.com/9kVNih8B13 — Tata werneck (@Tatawerneck) October 13, 2020

Em seguida, a história acabou virando piada entre alguns usuários do Twitter, que tentaram tirar proveito da situação para fazer humor. "Estão nada! Era você e marcamos até um encontro. Estou levando o dinheiro que você pediu", respondeu um dos seguidores. "Tentei ligar pra te mandar um beijo mas eles pediram uma foto frente e verso do meu cartão de crédito", respondeu outro.