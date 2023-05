Taís Araújo narra personagem da Turma da Mônica e chora de emoção

Mauro Sousa, filho do Maurício de Sousa, compartilhou no seu perfil no Instagram, como foi dirigir Taís Araújo. A atriz é a mais nova personagem de Maurício de Sousa, e agora entrou para o elenco do espetáculo "Mônica 60", que comemora o aniversário de 60 anos de Mônica.

Como ela ganhou uma versão em cartoon, foi necessário que Taís narrasse virtualmente o show inédito do Circo Turma da Mônica. Esse momento que foi compartilhado por Mauro.

Em alguns momentos, Taís se emocionou e chegou a lagrimar.

"Fazer parte desta Turma é um desejo tão profundo, que eu nem sabia que existia. E agora eu estou lá, com eles, contando a história da menina mais maneira do Brasil inteiro", disse a atrizs em comunicado da assessoria do Circo.

No seu perfil no Instagram, Taís fez uma postagem falando desse emoção. Nas imagens, ela também chora: “Eu vivi para celebrar os 60 anos da Mônica… Melhor, eu vivi para narrar os 60 anos da Mônica. 🥹❤️ Isso faz toda a diferença. Eu estou profundamente emocionada com o convite. Esse convite mexeu comigo de uma forma muito íntima. Em um desejo tão profundo, que eu nem sabia que existia - a minha vontade de fazer parte desta Turma. E agora eu estou lá, com eles, contando a história da menina mais maneira do Brasil inteiro com o e o @maurosousa e o @mauricioaraujosousa !”.

No próximo dia 1º de julho, estreia "Mônica 60”, no Teatro Bradesco, em São Paulo, e em 12 de agosto, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. No enredo, temos a história da Mônica ao longo dessas décadas.

VEJA MAIS