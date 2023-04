Maurício de Sousa perde eleição na Academia Brasileira de Letras

Nesta quinta-feira (27), o quadrinista Maurício de Sousa perdeu a votação na Academia Brasileira de Letras. Ele estava concorrendo para ocupar a cadeira 8, que ficou com filólogo Ricardo Cavaliere.

“Quero parabenizar o novo acadêmico Ricardo Cavalieri por sua entrada na ABL. Nesse processo, todos que amam quadrinhos, eu incluído, ganhamos quando tanto se discutiu sobre a importância dos quadrinhos, seu papel fundamental na formação de leitores e como eles podem contribuir, de diversas formas, com a literatura. Agradeço de coração os apoios que recebi nesta campanha e aos que me honraram com seu voto, acreditando na minha proposta para a ABL. Continuarei nesta ideia de trabalhar e aprender com os acadêmicos, assim como vem acontecendo na Academia Paulista de Letras. Um grande abraço a todos que lutam pela valorização dos autores e, principalmente, pela formação de leitores neste nosso Brasil", disse o criador da Turma da Mônica.

O cartunista teve 2 votos, já o ganhador teve 35 votos. Além deles, disputavam também o escritor Joaquim Branco, o escritor Eloi Angelos G. D'Arachosia, advogado José Alberto Couto Maciel e jornalista, produtor de TV e escritor James Ackel.

O último chegou a criticar Maurício de Sousa em diversas ocasiões, afirmando que o que ele fazia não era literatura, e menosprezou os quadrinhos.

A cadeira 8 era da acadêmica Cleonice Berardinnelli, morta em janeiro de 2023. O patrono da 8, escritor escolhido como homenageado, é o poeta Cláudio Manoel da Costa.

O primeiro a ocupá-la foi Alberto de Oliveira.

Essa eleição da Academia Brasileira de Letras foi a segunda que também utilizou urnas eletrônicas disponibilizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio.