Tadeu Schmidt fala sobre reação quando a filha se assumiu LGBTQIA+

O apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt, falou sobre como reagiu quando a filha Valentina, 20 anos, se assumiu LGBTQIA+. A revelação da jovem à família foi em 2020 e, após um ano, ela tornou público sua orientação sexual durante o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Tadeu disse que não se abalou.

“É até decepcionante o que tenho a dizer, porque não foi nada. A Valentina falou: ‘Sou queer’. E está bom. ‘O que tem para o almoço hoje?’’, falou Tadeu. O apresentador disse que não há nada de errado e questionou os motivos de alguém se importar com a orientação sexual das pessoas. “Daqui a duzentos anos a gente vai olhar e falar: ‘Meu Deus, tinha gente que se incomodava com o casamento gay’. Me diga uma razão para que as pessoas não queiram que dois homens gays se relacionem, que duas mulheres lésbicas se relacionem?”, apontou.

Valentina se assumiu publicamente como queer em 2021. “No meu caso, minha orientação sexual e atração emocional não se encaixam nos padrões da heteronormatividade”, explicou. A jovem diz que se orgulha de falar abertamente sobre sua sexualidade e de amar quem quiser. Atualmente, Valentina namora Christiano Donnelly, 23 anos.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)