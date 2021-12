Tá rolando? Anitta comenta postagem de Arrascaeta e fãs shippam suposto affair

Após compartilhar uma foto em um momento 'relax' onde aparece sem blusa ao lado dos primos, o jogador do Flamengo Arrascaeta recebeu um comentário de Anitta, seu suposto affair, na publicação. Com um simples emoji de olhos com corações, a singela demonstração de afeto deixou a web enlouquecida e torcendo para que um romance seja formado pela dupla. Confira:

(Reprodução / Instagram)

Os boatos de um possível relacionamento surgiram em novembro, quando a Girl From Rio perguntou quem era o jogador que estava em uma publicação que anunciava sua apresentação na final da Libertadores. "É solteiro?", indagou ela. No dia seguinte, o atleta curtiu uma festa na casa da cantora e ambos supostamente também se encontraram em um restaurante. Os internautas aprovaram o romance, confira alguns tweets:

