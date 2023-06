Susana Vieira revela que saiu com homens casados e diz que atrizes têm inveja dela

Em festa de uma amiga diretora de TV, Susana Vieira fez declarações polêmicas. A colunista Fabíola Reipert contou, que neste evento, a atriz disse que mesmo com 80 anos ainda está em "um patamar de estrela". Além disso, Susana afirmou: "as atrizes costumam ser muito invejosas. Têm inveja de mim".

VEJA MAIS

Mesmo polemizando com as suas falas, Susana foi mais longe, ela revelou que já saiu com homens casados, por exemplo, e ainda disse não ter problema com isso, pois ela era solteira.

"Peguei muito cameraman, pessoal da externa (que grava cenas fora dos estúdios), assistente de produção… essa foi a minha turma. Tinha muito casado, mas não tinha nada a ver, eu era solteira", disse a atriz.

Porém, Susana revelou que não se relacionou com nenhum "peixe grande" do canal: "Não casei com ninguém lá de dentro. Não peguei um diretor".