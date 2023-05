Susana Vieira revela que já desejou a morte do marido: ‘não transava e só roncava’

Até a atriz global ‘amada por milhões de brasileiros’, como ela gosta de sempre frisar, já sofreu com problemas dos reles mortais: a falta de sexo. A rainha da teledramaturgia brasileira, Susana Vieira, revelou que já desejou a morte do seu primeiro marido​ e o motivo foi inusitado: ele não comparecia na cama.

De acordo com o relato da atriz, compartilhado no podcast Pod People, ela conta que, por 16 anos, viveu com um homem que não transava e só roncava.

“Eu vivi isso por 16 anos. Eu me casei… Você não sabe o que é ter 17, 18 anos, casar com um homem, [sendo] virgem, e esse homem deitar e dormir, e não transar com você e ainda roncar. Eu desejei a morte dele várias vezes. Já pedi perdão a Deus. Mas o que você imagina é isso, que a pessoa suma da sua vida, muito chocante, essa história de casamento”, relembra Susana Vieira.

Na conversa, a global também disse que casou virgem, pois seu pai, um general do Exército, ameaçava matar aquele que transasse com a filha antes do casamento.

“A gente foi passar a lua de mel numa casa de praia horrorosa, que não era usada há anos, estava com cheiro de mofo, não tinha cama de casal, era beliche”, descreve.