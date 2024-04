Suposto affair de Bruna Marquezine, João Guilherme diz estar apaixonado 'há um tempo'

João Guilherme, de 22 anos, revelou estar apaixonado por uma mulher “há um tempo”. O influenciador, que é alvo de rumores de um romance com Bruna Marquezine desde o ano passado, ainda disse estar investindo seu tempo com a nova paixão.

Em entrevista no desfile da grife Misci, em São Paulo, o ator contou ter feito sua última compra luxuosa para a amada. O item seria uma baby tee, camisa curta, da grife Maison Margiela. “Não foi para mim, estou apaixonado há um tempo, e só quero ver meu xuxuzinho bem vestidinha", contou ele ao 'Steal the Look'.

Na web, os fãs e internautas logo teorizaram que a nova paixão de João seja Bruna Marquezine. Os dois também foram vistos em clima de romance em Fernando de Noronha no início do ano, e em camarotes no Carnaval do Rio de Janeiro.

As especulações aumentaram depois que seguidores do suposto casal notaram que, no dia anterior à fala de João, Bruna publicou uma foto da atriz Anne Hathaway em uma campanha publicitária da Maison Margiela, marca citada pelo ator em seu perfil.

"Mostra a baby tee para a gente, Bru", disse uma internauta nos comentários da entrevista. "Quando ele vai assumir a Bruna?", questionou outro.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)