Sucesso de ‘Round 6’ faz Netflix ser processada por aumentar serviço de internet; entenda

O sucesso da série “Round 6” pode custar caro para a Netflix. O motivo? Uma empresa de serviço de internet sul-coreana quer uma indenização milionária da plataforma de streaming, após a manutenção do imenso tráfego de danos utilizado pelos usuários para acessar o conteúdo. As informações são do Popline.

De acordo com os donos da empresa, os danos cobrados devem girar em torno de R$ 124,5 milhões de reais. Contudo, a Netflix já afirmou que irá recorrer sobre a ação. “Estamos investindo pesadamente em trazer excelente conteúdo coreano para nosso público em todo o mundo. Apesar de não poder entrar em detalhes do processo, continuamos buscando um diálogo aberto com a SK Broadband, para que os consumidores possam continuar a desfrutar de streaming de conteúdo de alta qualidade em velocidades rápidas”, alegou a plataforma, em nota.