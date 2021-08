Síndrome de Estocolmo: entenda o sequestro de Patrícia Abravanel e a relação com os criminosos

No dia 21 de agosto de 2001, Patrícia Abravanel foi vítima de um sequestro que parou o Brasil. Aos 23 anos, na época, bandidos invadiram sua casa, em São Paulo, e a levaram para um cativeiro por uma semana. Não se sabe ao certo se houve ou não o pagamento do resgate, mas a filha de Silvio Santos foi libertada após sete dias. No entanto, o que chamou atenção de todos foi o discurso sobre sua relação com os sequestradores. As informações são do Jornal Nacional e UOL.

O crime aconteceu quando Patrícia estava indo para a faculdade. Dois homens, de 22 e 19 anos, a levaram e pediram resgate. Após voltar para casa, ela concedeu uma entrevista e contou detalhes do que aconteceu quando estava com eles. A simpatia de Patrícia pelos criminosos levantou a curiosidade de especialistas, que apontaram como reação de um trauma mais profundo. Chegaram a citar a Síndrome de Estocolmo, um tipo de laço que surge entre a vítima e o sequestrador. É uma referência a um assalto a banco que ocorreu há muitos anos na capital da Suécia, onde uma das vítimas acabou se apaixonando e se casou com um sequestrador.

"Me alimentaram, me levaram chá, me levaram pipoca", disse Patrícia ao contar o que acontecia no cativeiro. A alegria da, agora, apresentadora, foi muito polêmica e até hoje é comentada ao tratar do caso. Dias após a libertação, quando achavam que o caso estava encerrado, um dos bandidos voltou a invadir a mansão e fez Silvio Santos refém. Para fugir do local e não matar o apresentador, o bandido pediu um helicóptero particular. Silvio estava de camisa e cueca, pois tinha acabado de iniciar sua ginástica matinal.

A polícia conseguiu prender o bandido no local. Ele foi levado à prisão e morreu quatro meses depois, em janeiro de 2002, na cadeia.