Simone retira o útero e fala sobre a cirurgia: 'Vou ter vida normal'

Simone, da dupla com Simaria, contou alguns detalhes sobre a cirurgia chamada histerectomia, para a retirada do útero, que realizou no último sábado (29). Dois meses após dar à luz a sua filha Zaya, a artista foi diagnosticada com adenomiose, uma doença no útero, e precisou passar pelo procedimento.

A cantora tranquilizou os fãs em um vídeo em seu canal no YouTube e no story do Instagram, afirmando, que o procedimento foi bem-sucedido e que está sem dores. “Estou me sentindo super bem, não estou sentindo nada. Estou me sentindo muito feliz de ter resolvido isso logo de uma vez. Eu já havia feito a laqueadura, nos Estados Unidos, quando tive a Zaya. E, por esse motivo, de estar sangrando há um tempo, eu achei que seria melhor já partir para esse próximo passo que seria, então, a retirada do útero”, contou.

Ela chegou a brincar com a situação. "Fora eu ser jovem, eu também queria namorar porque o sangramento impede, é muito chato. Vou ter vida normal, ô glória (risos)", acrescentou dando risadas. No vídeo, Simone ainda compartilhou registros dos momentos antes, durante e depois do procedimento cirúrgico, e explicou todo o processo que a levou a remover o útero:

“Antes de fazer essa cirurgia, eu tentei de tudo, mas não consegui reverter o problema com remédios. Depois que tive a Zaya, eu não parei de sangrar. O sangramento permaneceu pelo segundo mês, a gente começou a investigar para ver qual seria o meu problema e descobrimos que eu estava com adenomiose. Hoje está fazendo três meses e pouco que eu ainda permaneço sangrando. Fizemos algumas etapas para ver se a gente conseguiria conter o sangramento, mas, infelizmente, sem sucesso.”

A cantora explicou que tentou reverter a doença com anticoncepcionais, remédios para conter o sangramento, DIU, mas que não tiveram o resultado esperado. Por esse motivo, Simone decidiu, junto com seus médicos, passar por uma histerectomia.