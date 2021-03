Simone mostra o primeiro encontro emocionante entre filho mais velho e a irmã recém-nascida

A cantora Simone emocionou os fãs ao mostrar mais uma fase do nascimento de sua segunda filha, Zaya. Ela compartilhou no domingo, 28, em seu canal do YouTube, o momento do primeiro encontro do filho mais velho Henry, com a irmãzinha recém-nascida. O vídeo já conta com mais de 1,2 milhão de visualizações.

A segunda filha de Simone, Zaya, nasceu no último dia 22 em uma maternidade nos Estados Unidos. Simone conta que o parto foi uma cesária, e ela precisou tomar alguns remédios para sua recuperação. No vídeo emocionante, o pai Kaká diniz mostra o percurso desde o hospital até a escolinha de Henry, onde ele diz ter gostado da surpresa.

Assista: