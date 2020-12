Simone diz que segunda filha 'foi feita' no banheiro: 'Foi ótimo'

Simone, da dupla com Simaria, revelou que sua filha, Zaya, foi "feita" no banheiro. A cantora, ainda grávida, falou sobre sua intimidade em um vídeo postado no seu canal do Youtube. "Eu lembro o dia. [Foi] lá no banheiro de casa. Só tem chave na porta do banheiro. Eita, felicidade. Foi ótimo", disse, revelando que a gravidez deu certo na primeira tentativa.

A cantora contou a diferença entre as gestações do filho Henri, de 6 anos, e de Zaya. Segundo ela, na primeira gravidez, ela enjoou do primeiro ao último mês, chegando a tomar entojo inclusive do marido, Kaká Diniz."Meu Deus, não queria nem ver. 'Coisar' com o Kaká? Uma vez na vida, outra na morte. Não queria 'liberar' para o Kaká de jeito nenhum", disse.

Simone contou, ainda que durante a gravidez de Henri engordou vinte quilos. Um ano depois, fez uma cirurgia para levantar os seios. Agora ela diz que só fará cirurgias para modificar o corpo se "tiver coragem"."Se eu não tiver coragem, vai comer assim, ninguém mandou incentivar a engravidar. Já conversei com ele", brincou.

A cantora revelou também que o marido gostaria de ter três filhos, mas ela pretende "fechar a fábrica" após o nascimento de Zaya.